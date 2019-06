Stromausfälle in Hamm befürchtet : Mann greift Frau bei Streit ins Steuer - Auto prallt auf Trafo-Station

Hamm In Hamm hat ein 35-jähriger Beifahrer der Fahrerin eines Autos ins Lenkrad gegriffen und damit einen folgenschweren Unfall verursacht. Teile der Stadt könnten deshalb bald ohne Strom sein.

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend gegen 21 Uhr an der Hafenstraße. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Nach ersten Erkenntnissen griff der 35-jährige Beifahrer während eines Streits in das Lenkrad eines Wagens, den eine 36-jährige Frau fuhr.