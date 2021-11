NRW-Ministerpräsident Wüst : „So Bilder wie vom Wochenende in Köln wird es und darf es nicht wieder geben“

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) informiterte am Dienstagnachmittag in einer Pressekonferenz über die geplanten Corona-Maßnahmen (Archivbild). Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Die Landesregierung will am Mittwoch angesichts der zugespitzten Corona-Lage über Schließungen von Diskotheken, Bars und Clubs beraten. Auch Kapazitätsbeschränkungen von Großveranstaltungen wie Fußballspielen sollen erörtert werden.

Das bestätigte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag in Düsseldorf auf Nachfrage vor Journalisten. „So Bilder wie vom Wochenende in Köln wird es und darf es nicht wieder geben“, sagte er. Die endgültige Umsetzung per Verordnung werde dann im Lichte der Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag getroffen, sagte Wüst.