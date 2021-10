Vier Verletzte : Streit um Parkplatz in Hagen endet mit Messerstichen

Hagen Ein Streit um Parkplätze in Hagen hat in einer Schlägerei und Messerstecherei geendet. Vier Männer im Alter von 29, 40, 30 und 42 Jahren wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Das berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag. Der 30-Jährige erlitt Schnittverletzungen. Den Angaben zufolge ging die Auseinandersetzung am Donnerstagabend um die Parksituation von den vier Männern aus, die aus zwei benachbarten Familien kamen. Sie endete in einer Schlägerei mit rund 20 Menschen, bei der ein Messer gezückt wurde.

Beamte bildeten eine Polizeikette, um die Parteien voneinander zu trennen und die „Tumultlage“ unter Kontrolle zu bringen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag. Polizisten nahmen zwei Hauptbeteiligte vorläufig fest und stellten ein Küchenmesser sicher.

Weil einer der an dem Streit Beteiligten als Polizeivollzugsbeamter in Hagen arbeite, habe die Polizei in Wuppertal die Ermittlungen übernommen. Weitere Details waren am Freitag zunächst noch unklar.

(bora/dpa)