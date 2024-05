Streit in Bielefeld eskaliert Mann fährt mit Auto gezielt auf 34-Jährigen zu

Nach einem Angriff mit einem Auto auf einen 34-Jährigen in Bielefeld hat die Polizei Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen. Laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft war es am Donnerstag gegen 23.00 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Menschen gekommen. Nachdem die Beamten die Sache aufgeklärt hatten, fuhr ein 24-jähriger Bielefeld mit seinem Fahrzeug gezielt an den Einsatzkräften vorbei auf das Opfer zu.