Kommentar zu Flughafen-Streiks: Unnötiger Arbeitskampf

Meinung Eines muss man Verdi zugutehalten: Immerhin hat die Gewerkschaft die Streiks des Sicherheitspersonals an den Airports nicht in den Weihnachtsferien losgetreten. Trotzdem ist der Arbeitskampf überzogen.

Der Arbeitskampf an diesem Donnerstag trifft weniger Menschen, als es beispielsweise am vergangenen Wochenende der Fall gewesen wäre. Aber auch so sind viele Tausend Menschen betroffen (mehr dazu in unserem Liveblog).