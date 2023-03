Nah- und Fernverkehr wird lahmgelegt: Verdi und EVG verkünden Superstreik für Montag

Das ist geplant: Die EVG ruft die 230.000 Beschäftigten aller Eisenbahn-Unternehmen für den 27. März zu einem Warnstreik auf. Dieser soll um null Uhr beginnen. Davon sind insbesondere der Fern- und Regionalverkehr sowie die S-Bahnen der Deutschen Bahn betroffen. Verdi kündigte an, Flughäfen und öffentliche Einrichtungen in mehreren Bundesländern zu bestreiken. Unter anderem werden die Flughäfen in Nordrhein-Westfalen erfasst. Auch die Airports in Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Bayern sind betroffen.