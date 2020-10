Geduldsprobe für Pendler : Verdi kündigt erneut Warnstreik im NRW-Nahverkehr für Donnerstag an

Düsseldorf Pendler müssen am Donnerstag erneut viel Geduld mitbringen. Verdi kündigt nämlich wieder einen landesweiten Streik bei den kommunalen Verkehrsbetrieben an.

Bereits am vergangenen Freitag hatte Verdi angekündigt, dass es in dieser Woche zu weiteren Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr kommen wird, da die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) weiterhin nicht zu Verhandlungen über einen bundesweiten Tarifvertrag bereit sei. Das teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Daher werde nun die Arbeit schrittweise in den Ländern niedergelegt: In Hessen wird bereits am Dienstag gestreikt, in Niedersachsen und Bremen am Mittwoch. Am Donnerstag werden Beschäftigte kommunaler Nahverkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen und in Baden- Württemberg in den Warnstreik treten, am Freitag, dem 9. Oktober, in Bayern. Erst am vergangenen Dienstag wurden zahlreiche Verkehrsbetriebe bestreikt.