Rheinbahn-Mitarbeiter über den Ausstand „So kann es nicht weitergehen“

Dass so viele Menschen am Montag unter den Folgen des Streiks leiden, tut mir wirklich leid. Doch Streik ist eben schmerzhaft. Beschweren müssen sich die Betroffenen aber bei den Arbeitgebern, die sich quer stellen. An uns liegt es nicht, die Gewerkschaften haben ein konstruktives und berechtigtes Angebot vorgelegt. Wenn sich auch weiterhin keine Einigung erzielen lässt, müssen sich die Menschen auf weitere Unannehmlichkeiten einstellen. Denn ich, wir alle sind bereit, weiter für unsere Zukunft zu kämpfen.“