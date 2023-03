Kitas werden bestreikt Streiks in NRW – welche Städte betroffen sind

Bei den Warnstreiks in kommunalen Kitas und sozialen Einrichtungen an diesem Mittwoch rechnet die Gewerkschaft Verdi in Nordrhein-Westfalen mit Tausenden Streikenden. Zu den Kundgebungen in einer Reihe von NRW-Städten erwarte die Gewerkschaft landesweit etwa 8000 bis 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Tjark Sauer am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur dpa. Ob ein Notdienst angeboten werde, werde vor Ort in den Kitas entschieden.