Nahverkehr in vielen Städten lahmgelegt Streik in NRW – wer heute betroffen ist

Die Warnstreiks sind Teil einer größeren Aktion im Nahverkehr - Verdi hat auch in mehreren anderen Bundesländern dazu aufgerufen. Die Aktion soll gemeinsam mit den Klimaaktivisten von Fridays for Future stattfinden, die für Freitag zu einem globalen Klimastreik aufrufen. Mit dem gemeinsamen Aktionstag wollen die Gewerkschaft Verdi, Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe und die Klimaaktivisten auf die Verkehrswende als gemeinsames Ziel hinweisen. „Wir sind da total auf einer Wellenlänge“, sagte Emil Görtzen. Der 16-Jährige ist seit 2022 Mitglied bei Fridays for Future und organisiert den Klimastreik der Aktivisten in Bochum mit. Ein weiteres gemeinsames Ziel: Verdi und Fridays for Future fordern, dass Bund und Länder den Ausbau des Schienennetzes gegenüber dem Autobahnausbau priorisieren.