Nahverkehr in vielen Städten lahmgelegt Streik in NRW – wer heute betroffen ist

Update | Düsseldorf · Am frühen Morgen haben in Nordrhein-Westfalen erneut Warnstreiks im öffentlichen Dienst begonnen. Schwerpunkte sind nach Verdi-Angaben das Rheinland und das Ruhrgebiet. Vor allem Bewohner der größeren Städte müssen sich auf erhebliche Einschränkungen gefasst machen - in Düsseldorf steht die Rheinbahn still, einzelne Busse sind noch in Betrieb.

03.03.2023, 07:04 Uhr