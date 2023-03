Flüge, Bahnen, Züge, Busse, Schule Wie der Superstreik am Montag NRW trifft

Verdi wird am Montag ganztägig den Nahverkehr in NRW bestreiken. Damit sind etwa die Rheinbahn in Düsseldorf, die KVB in Köln, die Unternehmen am Niederrhein und im Ruhrgebiet blockiert. So fahren bei der Rheinbahn weder U-Bahnen noch Straßenbahnen, und nur ganz wenige Buslinien. Betroffen ist das gesamte Netz, also die Stadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch und die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen. Abo-Kunden können nicht auf eine Erstattung für Streiktage hoffen: „Eine Erstattung im Zusammenhang mit Streiks wird in den Beförderungsrichtlinien ausgeschlossen“, so der Rheinbahn-Sprecher. Das gilt auch für andere Unternehmen. Die Rheinbahn sperrt arbeitswillige Mitarbeiter nicht direkt aus: „Kolleginnen und Kollegen, die es zum Arbeitsplatz schaffen, können dort auch arbeiten“, sagt der Sprecher. Aber: Wer es nicht zur Arbeitsstätte schafft, nimmt unbezahlten Urlaub. Homeoffice sei an Streiktagen nicht möglich, sagt der Sprecher.