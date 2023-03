Müllabfuhr, Sparkassen, Verwaltungen Wo heute in NRW gestreikt wird

Verdi NRW setzt die Warnstreikwelle im öffentlichen Dienst an diesem Freitag insbesondere mit Aktionen bei der Müllentsorgung in einer Reihe von Städten fort. Außerdem plant die Gewerkschaft Warnstreiks bei etlichen kommunalen Verwaltungen und mehreren Sparkassen an diesem Tag. Darüber hinaus sind für Freitag Schleusenmitarbeiter am Wesel-Datteln-Kanal und am Rhein-Herne-Kanal von Verdi zu ganztätigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen worden.