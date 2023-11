Nach GDL-Warnstreik Zugverkehr in NRW läuft wieder planmäßig

Auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen hat es nach Angaben des ADAC durch den Lokführer-Streik nicht mehr Staus gegeben als sonst. Der Verkehrsclub zählte im Laufe des Donnerstags 671 Staumeldungen mit einer Länge von 1257 Kilometern. Damit habe es auf den NRW-Autobahnen sogar etwas weniger Stau gegeben als am Tag zuvor und genauso viel wie am Donnerstag der Vorwoche, teilte der ADAC Nordrhein am Freitag mit.