Arbeitskampf in NRW Bahn, Kita, Müll – wo heute und morgen gestreikt wird

Für den heutigen Dienstag ruft Verdi Beschäftigte in Düsseldorf zu Streiks auf. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass der öffentliche Nahverkehr zum Erliegen kommt und viele städtische Kitas geschlossen bleiben. „Der Streik beginnt am 28. Februar um drei Uhr und dauert 24 Stunden“, teilte die Rheinbahn mit: „Es fahren keine U-Bahnen, Straßenbahnen und nur sehr wenige Busse. Auch die Schulbusse fahren nicht.“ Betroffen sei das gesamte Netz der Rheinbahn, also Düsseldorf, der Kreis Mettmann, Meerbusch und Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss, Ratingen. Während Verdi einen eintägigen Streik ankündigt, ruft die Nahverkehrsgewerkschaft (NahVG) auch am Mittwoch dazu auf. Da 50 Prozent der Rheinbahner in der NahVG organisiert seien, rechne man mit einem flächendeckenden Ausfall des Nahverkehrs auch am Mittwoch, so ein NahVG-Sprecher. Die Stadt versucht, Bürgerbüros und Straßenverkehrsamt zu öffnen. Es könne kurzfristig zu Schließungen kommen. Eltern, die Kinder in städtischen Tageseinrichtungen untergebracht haben, können sich am Dienstag ab 8 Uhr im i-Punkt-Familie unter der Telefonnummer 0211 - 899-8870 über mögliche Schließungen von Kindertagesstätten sowie eingerichteten Notgruppen informieren.