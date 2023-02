Arbeitskampf in NRW Bahn, Kita, Müll – wo Verdi Dienstag und Mittwoch streikt

Mit neuen Warnstreiks erhöht die Gewerkschaft Verdi den Druck im Tarifstreit für Bund und Kommunen. Am Montag führte der Arbeitskampf zu Einschränkungen am Düsseldorfer Flughafen: Von 330 geplanten Flugbewegungen konnten nur 89 Starts und Landungen stattfinden. In Köln/Bonn fanden sogar nur zwei von 136 geplanten Passagierflügen statt. In den nächsten Tagen geht der Streik weiter.