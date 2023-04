40 Verkehrsbetriebe Verdi ruft zum nächsten Warnstreik auf – ÖPNV-Betriebe betroffen

In Nordrhein-Westfalen seien Beschäftigte der Häfen und Güterverkehr Köln AG und der OVAG Oberbergischen Verkehrsgesellschaft mbH in Gummersbach aufgerufen, die Arbeit von 3 Uhr am Mittwoch bis 1 Uhr in der Nacht auf Donnerstag niederzulegen. Verdi geht davon aus, dass es deshalb am Mittwoch im Oberbergischen Kreis im Busverkehr zu Beeinträchtigungen kommen kann.