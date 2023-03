Am besonderen Tag Verdi erwartet Tausende Kita-Beschäftigte bei Streikdemos in NRW

Verdi hatte bereits am Freitag mitgeteilt, dass es zu Einschränkungen im Betrieb sowie auch zu Schließungen kommen könne. Die bundesweiten Warnstreiks finden laut Verdi am Internationalen Frauentag statt, da mit einem Anteil von 83 Prozent in der sozialen Arbeit überwiegend Frauen tätig seien. In Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben des Landesbezirks am Mittwoch in mehr als 15 Städten Kundgebungen und Aktionen geplant, darunter in Dortmund, Köln, Ratingen und Münster.