Verdi entscheidet kommende Woche Es drohen wieder Streiks im NRW-Nahverkehr

Im kommunalen Nahverkehr von Nordrhein-Westfalen drohen in den kommenden Wochen weitere Streikaktionen und damit erneut erhebliche Einschränkungen für Millionen Fahrgäste. Die Gewerkschaft Verdi NRW werde voraussichtlich am Mittwochnachmittag (10. April 2024) das Ergebnis ihrer Urabstimmung über unbefristete Streiks veröffentlichen, sagte Verdi NRW-Nahverkehrsexperte Peter Büddicker am Freitag (5. April) der Deutschen Presse-Agentur. Die Urabstimmung ende am Dienstag.