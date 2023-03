Doppelter Warnstreik Kein Regional- und S-Bahnverkehr in NRW - „es fährt nichts“

Seit Mitternacht stehen Bahnen und Busse weitgehend still, Flugzeuge sind am Boden geblieben. Mit dem Warnstreik machen die Gewerkschaften EVG und Verdi Druck in ihren Tarifverhandlungen. Vom 24-stündigen Ausstand sind Millionen von Menschen betroffen. Auch in NRW ist am Montagmorgen der Verkehr weitgehend lahmgelegt.