Vor dem Streiktag am Montag Kein Lkw-Andrang am Sonntag trotz Kontrollverzicht

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen sah am Sonntag ausnahmsweise von Kontrollen des Sonntagsfahrverbots für Lastwagen ab. Die NRW-Polizei kam damit einer Bitte von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) angesichts des bundesweiten Verkehrsstreiks an diesem Montag nach, wie das NRW-Innenministerium am Freitagabend mitgeteilt hatte. Am Montag werden angesichts der Warnstreiks bei Bussen und Bahnen vermehrt Staus erwartet, weil viele Pendler auf das Auto ausweichen müssen, wenn sie zu ihrem weit entfernten Arbeitsplatz kommen wollen.