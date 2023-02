Fotos Streik an den Flughäfen Düsseldorf und Köln

Verdi-Sekretär Özay Tarim (hinten) spricht zu den Streikenden am Flughafen Köln/Bonn. Die Airport-Mitarbeiter der Luftsicherheit streiken für bessere Löhne. Wegen der Warnstreiks fallen am Montag,27. Februar 2023, viele Verbindungen an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn aus.