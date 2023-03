Arbeitskampf in NRW geht weiter Bahn, Kita, Müll – wo an den kommenden Tagen gestreikt wird

Auch in Oberhausen wurde von Dienstagmorgen an die Arbeit niedergelegt. Betroffen waren zum Beispiel Müllverbrennung, Kitas und Nahverkehr, sagte ein Sprecher des Verdi-Bezirks Ruhr-West. In mehreren Städten waren Kundgebungen geplant. So erwartete Verdi in Wuppertal Tausende Beschäftigte aus dem Großraum Düsseldorf.