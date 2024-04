Wo heute gestreikt wird Weitere Verdi-Streiks in mehreren Städten in NRW

Pendlerinnen und Pendler müssen an diesem Dienstag in Teilen des Landes erneut mit Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr rechnen. Die Gewerkschaft Verdi NRW rief ihre Mitglieder zu einem ganztägigen Streik auf an ausgewählten Betriebshöfen in Geilenkirchen (Westverkehr), im Rhein-Erft-Kreis (REVG), Mönchengladbach und Viersen (NEW Mobil), Gelsenkirchen (Bogestra), Essen (Ruhrbahn), Lüdenscheid und Plettenberg (MVG), Bielefeld (Mobiel) und Gütersloh (Stadtbus Gütersloh).