Wieder Warnstreik im ÖPNV Am Donnerstag stehen Busse und Bahnen erneut still

Üblicherweise befördern die kommunalen Nahverkehrsbetriebe in NRW jeden Tag im Schnitt schätzungsweise 2,5 Millionen Menschen. Am Donnerstag dürften es wesentlich weniger sein. Denn praktisch alle relevanten ÖPNV-Anbieter werden am Donnerstag vom Streik betroffen sein. Darunter sind die Rheinbahn aus Düsseldorf, die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB), die Ruhrbahn in Essen, die Duisburger Verkehrsgesellschaft, die Niag in Moers, die NEW in Mönchengladbach oder auch die Stadtwerke in Solingen und Remscheid. „Ich gehe davon aus, dass fast nichts fährt“, meint Verdi-Mann Rech. Es wird wohl vereinzelt Buslinien geben.