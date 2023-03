Jetzt die Krankenhäuser Hier wird in dieser Woche in NRW gestreikt

„Am Dienstag und Mittwoch ist Branchenstreiktag Krankenhäuser“, sagte ein Sprecher von Verdi NRW. Betroffen sind Krankenhäuser, psychiatrische Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdienste. Als Motto der Streiktage hat die Gewerkschaft ausgegeben: „Gesundheit ist Gold wert, und wir sind es auch.“ So werden am Dienstag etwa die Altenzentren der Stadt Solingen, Altenheim der Stadt Wuppertal, die LVR-Kliniken in Düsseldorf und Langenfeld, das Städtische Klinikum Solingen, das Helios-Klinikum Niederberg in Velbert und das Sana-Klinikum Remscheid bestreikt. In Düsseldorf ist am Vormittag eine Demonstration geplant.