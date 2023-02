„Streik wegen Erdbebenkatastrophe derzeit unmenschlich“ Warum an den Airports Köln/Bonn und Düsseldorf nicht gestreikt wird

In den Belegschaften an den beiden größten NRW-Flughäfen ist die Betroffenheit und Solidarität besonders groß. 60 bis 70 Prozent der Beschäftigten an den Sicherheitskontrollen stammen den Betriebsräten zufolge aus der Erdbebenregion in der Türkei und Syrien. „Einige haben deswegen Verwandte verloren. Viele Mitarbeiter sind auf uns zugekommen und haben gesagt, dass sie unter keinen Umständen streiken werden“, sagte Eligül, der selbst aus der betroffenen Region kommt und dessen Haus dort eingestürzt ist. „Diesen Wunsch haben wir dann der Gewerkschaft mitgeteilt, weil wir als Betriebsrat natürlich nicht darüber entscheiden können“, sagte Eligül, und er fügte hinzu: „Angesichts des Leids in der Türkei und in Syrien ist ein Streik derzeit unmenschlich.“ Die beiden Betriebsräte betonten, dass sie auch bei jeder anderen humanitären Katastrophe in der Welt auf einen Streik verzichtet hätten. „Sollten sich die Arbeitgeber in der Luftsicherheitsbranche nicht bewegen, werden wir aber geschlossen in den nächsten Wochen in den Arbeitskampf treten müssen“, sagen die beiden.