Streik bei der Eurobahn beginnt : Mehrere Zugausfälle in Ostwestfalen-Lippe

Mehrere Zugausfälle in Ostwestfalen-Lippe

Hamm Die Eurobahn ist nach der Deutschen Bahn der zweitgrößte Anbieter im Regionalverkehr auf der Schiene in Nordrhein-Westfalen. Jetzt streikt sie.

Ein Streik bei der Eurobahn hat am Montagmorgen für Zugausfälle in Ostwestfalen-Lippe gesorgt. Seit dem frühen Morgen seien acht Züge vor allem der Linie RB 73 (Bielefeld-Lemgo) ausgefallen, bestätigte eine Unternehmenssprecherin. Teils sei ein Busersatzverkehr eingerichtet worden. Die Beschäftigten des Eurobahn-Betreibers Keolis hatten sich vergangene Woche in einer Urabstimmung mit großer Mehrheit für einen unbefristeten Arbeitskampf ausgesprochen.