Ruhe in Düsseldorf, Ärger in Köln : So läuft der Bahnstreik in NRW

Foto: dpa, rwe htf Infos Verspätung wegen Bahnstreik: Das sind Ihre Rechte

Düsseldorf Der Bahnstreik trifft auch die Pendler in Nordrhein-Westfalen überraschend. Zumindest am Düsseldorfer Hauptbahnhof ist das große Chaos am Mittwochmorgen aber ausgeblieben. Die Lage in Köln ist einem Bahnsprecher zufolge „angespannt“.

Trotz massiver Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ist das große Chaos am Düsseldorfer Hauptbahnhof am Mittwochmorgen ausgeblieben. Viele Pendler in Düsseldorf waren gut auf die Situation vorbereitet. „Ich bin extra zwei Stunden früher gefahren, mit einem anderen Anbieter“, sagte eine Pendlerin.

Andere wiederum hatten die Ankündigung der Gewerkschaft am Dienstag wohl nicht mitbekommen und wurden am Morgen von den vielen Zugausfällen überrascht. „Aber ich muss doch zur Arbeit“, beschwerte sich ein Mann vor der blauen Anzeigetafel, an der in Dauerschleife „Zug fällt aus!“ durchlief. „Ich muss sechs Stunden statt drei Stunden ins Büro fahren“, sagte eine Frau neben ihm. „Um nach Offenburg zu kommen, muss ich jetzt erst nach Frankreich fahren. Die deutschen Züge sind das reinste Chaos.“

Obwohl der Schwerpunkt des Streiks eher im Osten Deutschlands liege, sei die Lage am Mittwochmorgen in Köln angespannt, sagte ein Bahnsprecher am Mittwochmorgen. Reisende müssen sich den Angaben der Bahn zufolge auf kurzfristige Ausfälle und teils längere Verspätungen einstellen. Der Betrieb sei auf einen Notfallfahrplan im Fern- und Nahverkehr umgestellt worden. 25 Prozent der Fahrten im Fernverkehr sollten aufrecht erhalten werden, hieß es. Im Nahverkehr könne es jedoch auch kurzfristig zu Ausfällen im Notfallfahrplan kommen.

Am Hauptbahnhof in Neuss war die Streiklage am Mittwoch vergleichsweise ruhig. An den Bahnsteigen war kein stark erhöhtes Personenaufkommen zu beobachten. Straßenbahnen und Busse waren auch nicht deutlich voller als üblich. Eine Mitarbeiterin hinter dem Schalter der Deutschen Bahn sprach von einem „relativ entspannten Morgen“. Zwar fallen auch dort am Bahnhof viele Züge aus, es gibt aber oftmals eine Alternative, die von einem anderen Bahnunternehmen angeboten wird.

Foto: dpa/Mona Wenisch 9 Bilder So läuft der Bahnstreik in NRW

Im Regionalverkehr fielen zehn Linien der DB Regio sowie zwei S-Bahn-Verbindungen ganz aus, wie aus einer Aufstellung der Bahn hervorgeht. Der Verkehr sei „massiv beeinträchtigt“, hieß es darin. Betroffen sind unter anderem die Linien RE 2 von Düsseldorf über das Ruhrgebiet ins Münsterland und RE 9 von Aachen über Köln nach Siegen. Zehn weitere Linien verkehren nur mit Einschränkungen, darunter die von Pendlern viel genutzten S-Bahn-Linien S1 und S6 zwischen dem Ruhrgebiet und dem Rheinland und der Landeshauptstadt.

Am Dienstag hatte die GDL angekündigt, den Fern- und Regionalverkehr ab Mittwoch, 2.00 Uhr, für 48 Stunden bundesweit zu bestreiken. Nicht bestreikt werden Konkurrenten der Deutschen Bahn. Allerdings sind auch bei ihnen Einschränkungen in Folge der Streiks möglich.

Die GDL-Mitglieder streiken offiziell für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn will die Erhöhung nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken. Dahinter schwelt in der Belegschaft ein Streit zwischen GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darum, wer letztlich die Tarifverträge mit dem Unternehmen maßgeblich aushandelt.

Zunächst solle der Streik noch bis Freitag um 2 Uhr morgens andauern. Die Bahn rät Reisenden dazu, nicht notwendige Fahrten im Fernverkehr zu verschieben. Im Zuge der erwarteten Ausfälle wurde auch die Gültigkeit von Tickets ausgeweitet, teilte die Bahn mit.Bundesweit hat die Deutsche Bahn 75 Prozent ihrer Fernzüge gestrichen und rechnet auch im Regionalverkehr mit zahlreichen Ausfällen und Verspätungen.

(th/dpa/AFP)