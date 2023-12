Regionalverkehr und Fernverkehr Warnstreik bei der Bahn – so ist die Situation an den Bahnhöfen

Die Gewerkschafter der Bahngewerkschaft GdL sitzen in einem kleinen Zelt vor dem Hauptbahnhof in Köln. Die GDL hat für denselben Zeitraum vom späten Donnerstagabend bis zum späten Freitagabend in Nordrhein-Westfalen auch Beschäftigte der Unternehmen NordWestBahn GmbH und der Transdev Rhein-Ruhr GmbH zu Warnstreiks aufgerufen.