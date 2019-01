Hunderte Flüge fallen aus: Warnstreiks an Flughäfen Düsseldorf und Köln haben begonnen

An den drei Airports sind donnerstags normalerweise rund 1040 Flugbewegungen vorgesehen. Doch in Stuttgart wurden 125 der 270 Starts und Landungen gestrichen, in Düsseldorf sogar rund 350 von 570. Auch in Köln/Bonn sollten 130 von knapp 200 Flügen ausfallen.



Zudem waren andere Airports ohne Warnstreiks betroffen, da sie auf Maschinen aus den drei Städten warteten und andere Verbindungen dorthin entfallen.