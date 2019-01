Lange Schlangen: Streik legt Düsseldorfer Flughafen weitgehend lahm

Am schwersten getroffen von dem Streik sind diejenigen, die abseits der Heimat liegenbleiben. So kamen heute früh Eurowings-Langstreckenjets aus New York, Miami, Cancun (Mexiko) und Varadero (Kuba) pünktlich in Düsseldorf an, doch Umsteiger hatten sehr oft Pech. „Wir warten nun ab, was passiert“, sagt dazu der Versicherungsexperte Uwe Käferböck, der mit Freunden vom dreiwöchigen Urlaub in Kuba kam und nach Wien weiterfliegen wollte. „Irgendwie wird es schon weitergehen“, ergänzt er und steht ungefähr auf Platz 130 der Warteschlange vor dem Eurowings-Schalter.