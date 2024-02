Sicherheitspersonal streikt So ist die Lage am Düsseldorfer Flughafen

Tatsächlich haben sich die Auswirkungen des zuvor angekündigten ganztägigen Warnstreiks der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Donnerstagmorgen am Düsseldorfer Flughafen kaum bemerkbar gemacht – zumindest vordergründig. 290 Starts und Landungen sollten eigentlich an diesem Tag abgewickelt werden. Doch viele Flüge wurden wegen des Streiks annulliert, sodass viele Passagiere erst gar nicht zum Flughafen kamen. Der Flughafen hatte bereits am Vortag mitgeteilt, dass es zu Verspätungen und Verzögerungen kommen könnte.