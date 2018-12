: Die Deutsche Bahn erklärt auf ihrer Webseite, warum Reisende noch den ganzen Tag mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen müssen: "Wegen der Streikaktivitäten konnten Züge in den Instandhaltungswerken nicht planmäßig gewartet werden, Züge und Personal sind in vielen Fällen nicht an den vorgesehenen Einsatzorten. Züge und Personal wieder richtig einzusetzen wird noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Ebenso ist der Regionalverkehr bundesweit flächendeckend betroffen." Lesen Sie hier, welche Rechte Fahrgäste geltend machen können.