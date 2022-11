Polizeiautos in NRW : So läuft der Austausch der Streifenwagen ab

Der Kofferraum des „Mercedes Benz Vito 124 Tourer" bietet viel Stauraum. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Die NRW-Polizei braucht neue Autos. Welche Anforderungen der neue Wagen erfüllen muss, wann die Ausschreibung startet und wann die ersten Autos ausgeliefert werden könnten. Und werden sie vielleicht in NRW produziert?

Die nordrhein-westfälische Polizei braucht neue Streifenwagen, weil Ford den „S-Max“ mit Dieselmotor nicht mehr produzieren wird. Hunderte Fahrzeuge müssen deshalb bereits schon bald gegen ein anderes Modell ausgetauscht werden.

Welche Fahrzeugmarken fährt die NRW-Polizei aktuell noch? Die Polizei NRW nutzt derzeit die Modelle Ford S-MAX und Mercedes Benz Vito als Streifenwagen. Die Rahmenverträge dafür wurden nach einem Ausschreibungsverfahren im Jahre 2019 geschlossen. Die als Streifenwagen genutzten Fahrzeuge werden nach etwa vier Jahren außer Dienst genommen und versteigert – so auch der „S-Max“.

Was passiert jetzt? Bis Jahresende 2023 müssen rund 400 „S-Max“ bei der Polizei ausgetauscht werden. Weil bis dahin keine neue Ausschreibung samt Auslieferung neuer Fahrzeuge eines anderen Herstellers erfolgen kann, setzt die NRW-Polizei auf den bereits als Streifenwagen im Einsatz befindlichen „Vito“, dieser soll die knapp 400 „S-Max“ erst einmal ersetzen. Dafür wurde eine Vertragsverlängerungsoption mit Mercedes in Anspruch genommen.

Ist der Vito mehr als eine kurzfristige Notlösung? Ja! Die meisten Polizisten schätzen das Fahrzeug. Dem Innenministerium liegen nach eigenen Angaben keine Beschwerden vor, was den Einsatz des Fahrzeugs im innerstädtischen Bereich betrifft. „Im Gegenteil, der Vito wird häufig gelobt und als praktikables Einsatzmittel bezeichnet“, sagt ein Sprecher des Innenministeriums. Beide Fahrzeuge (S-Max und Vito) unterscheiden sich hinsichtlich der äußeren Abmessungen auch nicht wesentlich voneinander. Die Fahrzeughöhe wurde so ausgewählt, dass mit dem Fahrzeug auch Parkhäuser befahren werden können (unter zwei Meter). „Der Vito bietet sowohl die Möglichkeit, alle Führungs- und Einsatzmittel mitzuführen als auch einen Auszubildenden mit einer weiteren Person mitzunehmen, ohne dabei die maximale Zuladung zu überschreiten“, so der Sprecher weiter.

Wie läuft die Suche nach einem neuen Polizeiauto ab? Im Jahr 2023 wird es eine neue öffentliche Ausschreibung für Streifenwagen geben. Dafür erstellt das dafür zuständige Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste (LZPD) in Duisburg eine technische Leistungsbeschreibung, also die Anforderungen, die der Wagen erfüllen muss. So muss der Wagen groß genug sein, um die vielen notwendigen Einsatzmittel (von Pylonen bis Maschinenpistolen) sicher verstauen und transportieren zu können.

Spielt der Produktionsstandort NRW bei der Ausschreibung eine Rolle? An einem solchen Großauftrag hängen auch Arbeitsplätze; Steuereinnahmen sind damit verbunden. Daher wäre es aus NRW-Sicht lukrativ, wenn der neue Streifenwagen auch in NRW hergestellt wird. Auf die Frage gibt es vom NRW-Innenministerium aber ein klares Nein. „Das spielt keine Rolle“, so ein Sprecher des NRW-Innenministeriums. Der Ford „S-Max“ wurde in NRW gefertigt, der Vorgänger, der BMW 3er Touring, nicht. Der „Vito“ wird im spanischen Vitoria produziert, von der auch sein Name kommt.

Welche Fahrzeugklasse kommt in Frage? Aus der Leistungsbeschreibung resultiert die Fahrzeugklasse, die ausgeschrieben wird. Zuletzt setzte man mit dem „S-Max“ und dem „Vito“ auf Minivans. Diese sind aber im Markt kaum noch gefragt und werden dementsprechend nicht mehr so häufig produziert, sodass es voraussichtlich auf einen Kombi oder SUV hinauslaufen wird als neuen Streifenwagen der NRW-Polizei. Beim NRW-Innenministerium bestätigt man: „Je nach Bieterlage im entsprechenden Fahrzeugsegment kann sich perspektivisch auch ein anderes Fahrzeugmodell als der Mercedes Benz Vito durchsetzen.“

Wann werden die neuen Autos im Einsatz sein? Beim NRW-Innenministerium rechnet man damit, dass die neuen Streifenwagen nach einer neuerlichen Ausschreibung in der zweiten Jahreshälfte 2024 eingesetzt werden können.

(csh)