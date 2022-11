Umstellung auf E-Autos : NRW-Polizei könnte Vorreiter werden

Düsseldorf Die NRW-Polizei muss Dienstfahrzeuge austauschen, weil das Modell nicht mehr hergestellt wird. Das könnte zur Chance für das Land werden, den Fuhrpark jetzt schon an das kommende Zeitalter anzupassen – und Vorreiter zu werden.

Als vor einigen Jahren nach einem neuen Modell für den stark kritisierten BMW als Streifenwagen für die Polizei in Nordrhein-Westfalen gesucht worden ist, hat der Fokus besonders auf Ladekapazitäten im Kofferraum gelegen. Das Thema Antrieb spielte bei der Auswahl eher eine untergeordnete Rolle; dabei stand der Diesel infolge des Abgasskandals auch zu diesem Zeitpunkt bereits erheblich in der Kritik. Dennoch entschied man sich für ihn als Antrieb für den schließlich ausgewählten S-Max von Ford als neuen Streifenwagen. Nun, nur drei Jahre später, steht fest: Der S-Max muss ausgemustert werden, weil ihn der Hersteller bald nicht mehr produziert; Hunderte Fahrzeuge müssen in der Folge für rund 20 Millionen Euro ausgetauscht werden.