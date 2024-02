Bericht des NRW-Innenministeriums Straßenkriminalität in NRW jahrelang rückläufig – Anstieg im Jahr 2022

Die Straßen in Nordrhein-Westfalen sind in den vergangenen Jahren sicherer geworden. Die Straßenkriminalität sank in NRW seit 2015 sechs Jahre in Folge. Erst 2022 gab es wieder einen Anstieg. Das Niveau von 2015 wurde dabei aber nicht erreicht. Das geht aus einem Bericht des NRW-Innenministeriums an den Landtag in Düsseldorf hervor.