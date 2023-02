Hoher Sanierungsstau bei Straßen in NRW Schlaglöcher nach Winterwetter machen Städten und Kommunen zu schaffen

Bielefeld beziffert den Investitionsstau innerhalb des Straßenbaus sogar auf 320 Millionen Euro. In Wuppertal wird der Investitionsstau auf deutlich mehr als 100 Millionen Euro geschätzt. Aufgrund der finanziellen Herausforderungen etwa durch Inflation und Energiekrise sei nicht abzusehen, ob und wann ein größerer Betrag in die Erhaltung der Bauwerke und Verkehrsflächen investiert werden könne, sagte ein Sprecher. Auch in Duisburg wären wie in den meisten Kommunen deutlich höhere Investitionen in Unterhaltung und Grundsanierung von Straßen nötig, um einem stetig zunehmenden Substanzverlust entgegenzuwirken, erklärte ein Sprecher der Wirtschaftsbetriebe Duisburg.