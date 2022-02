Mehr Verstöße auf Rhein und Ruhr : Warum die Polizei NRW gegen Brückenspringer und Jetski-Fahrer vorgeht

Jetski-Fahrer, die in nicht freigegebenen Bereichen fahren, bereiten der Polizei zunehmend Sorge. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Duisburg Gefärliches Freizeitverhalten auf den Wasserstraßen in NRW bereitet der Polizei immer größere Sorgen. Auch werden mehr Abfälle illegal in den Flüssen und Kanälen entsorgt.

Sie sind nach Angaben der Polizei ein immer größer werdendes Problem auf den Wasserstraßen in Nordrhein-Westfalen: Jetski-Fahrer, die durch waghalsige Fahrmanöver außerhalb gekennzeichneter Bereiche unterwegs sind und sich und andere dadurch gefährden sowie den Schiffsverkehr behindern. „In dem Zusammenhang haben wir in den vergangenen zwei Jahren deutlich zunehmende Aktivitäten registriert; insbesondere begleitet durch zahlreiche Bürgerbeschwerden von Anliegern des Rheins und der Weser“, erklärt die Direktion der Wasserschutzpolizei.

Mit zunehmender Sorge beobachtet die Polizei auf dem Rhein und den norddeutschen Kanälen regelmäßig gefährliches Freizeitverhalten wie das Anschwimmen von Schiffen oder das Herabspringen von Brücken. Die Polizei geht deswegen mit Schwerpunktaktionen gegen das gefährliche Treiben vor, zum Teil mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei. Im vergangenen Jahr gab es 23 Anzeigen (2020: 18) wegen „Brückenspringens“ und 79 (2020: 49) Platzverweise.

Info Hier patrouilliert die Wasserschutzpolizei Standorte Die Wasserschutzpolizei hat aktuell 15 Stationen im Land Dabei unterhält die Direktion Wachen von Bonn bis Emmerich im Bereich des Rheins sowie von Essen bis Minden im Kanalbereich. Zudem hat die Wasserschutzpolizei ein eigenes Kriminalkommissariat. Zuständigkeit Rhein, Weser, Ems, die Ruhr bis Essen und die Norddeutschen Kanäle sowie damit unmittelbar in Verbindung stehende Gewässerr wie Nebenarme, Baggerlöcher und Seen.

Grundsätzlich seien Freizeitaktivitäten mit Wassermotorrädern nur unter Beachtung zahlreicher Vorschriften auf schiffbaren Wasserstraßen zugelassen, etwa auf dafür ausdrücklich ausgewiesenen Streckenabschnitten am Rhein. „Leider halten sich einzelne Personen aus dieser anwachsenden Szene nicht an entsprechende Regeln; dadurch kommt es zu Lärmbelästigungen und Gefährdungen für die Berufsschifffahrt“, so die Direktion. Durch Kontrollen wurden in dem Bereich im vergangenen Jahr 91 Verstöße festgestellt und geahndet. Die Wasserschutzpolizei hat zudem eine Arbeitsgruppe zur Überwachung und Kontrolle der Freizeitaktivitäten ins Leben gerufen.

Auf den Wasserstraßen in Nordrhein-Westfalen hat es im vergangenen Jahr zum Teil auch mehr Verstöße gegen die Umwelt gegeben als im Vorjahr. So stieg die Zahl der Gewässerverunreinigungen von 163 im Jahr 2020 auf nunmehr 273, davon waren 269 besonders schwere Fälle, wie aus einer Auswertung des NRW-Innenministeriums auf Anfrage unserer Redaktion hervorgeht. „Dabei handelt es sich unter anderem um illegales Ablassen von Öl“, erklärte Frank Jackes, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei für den Bereich der Wasserschutzpolizei.

Nach Angaben des Innenministeriums gab es im vergangenen Jahr 142 Fälle von Fischwilderei auf den Wasserstraßen; im Jahr davor waren es 99. Es wurde auch deutlich mehr Abfall in den Gewässern entsorgt. Demnach wurden im Jahr 2021 im Bereich des sogenannten unerlaubten Umgangs mit Abfällen 379 Fälle erfasst, 2020 waren es 242. Gleichzeitig hat sich auch der Kontrolldruck der Wasserschutzpolizei erhöht. So wurden insgesamt 11.396 (2021: 10.569) Schiffskontrollen durchgeführt; darunter beispielsweise 867 umfangreiche Gefahrgutkontrollen. Die Beanstandungsquote der Überprüfungen im Gefahrgutbereich betrug dabei 42,5 Prozent. Um sechs Fälle zurück auf 14 ging die Zahl gefährlicher Eingriffe in den Schiffsverkehr. „Insgesamt müssen wir zudem aber von einem sehr großen Dunkelfeld ausgehen“, sagte Jackes.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) unterstrich die Bedeutung der Wasserschutzpolizei: „Die Polizei steht vor immer neuen Herausforderungen – da bildet die Arbeit auf den nordrhein-westfälischen Wasserstraßen keine Ausnahme. Ich bin davon überzeugt, dass es richtig und wichtig ist, hier präsent und technisch immer up to date zu sein“, sagte Reul. Die Wasserschutzpolizei in NRW, für die rund 280 Personen arbeiten, ist für die Überwachung des Verkehrs auf den 900 Kilometern schiffbaren Wasserstraßen und Gewässern in NRW zuständig. Dazu zählen auch Einsätze aus besonderem Anlass bei Regatten und Großveranstaltungen wie Rhein in Flammen, Hafenfeste und dem Japan-Tag in Düsseldorf.

(csh)