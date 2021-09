Stolberger Bürgermeister zur Verteilung der Hilfsgelder : „Das wird nochmal eine große Herausforderung“

Köln Die Verteilung der Hilfsgelder für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe wird nach Einschätzung des Stolberger Bürgermeisters Patrick Haas (SPD) noch eine Herausforderung. Wie die Abwicklung im Detail funktionieren werde, wisse man noch nicht.

Anträge könnten noch nicht gestellt werden, sondern voraussichtlich erst ab kommender Woche. Diese sollten dann möglichst schnell bearbeitet werden, sagte Haas. Das sei umso wichtiger, weil nun bald die kalte Jahreszeit vor der Tür stehe. „Viele Häuser brauchen Heizungen.“ Man werde vor Ort das Beste geben, um alles so schnell wie möglich auszuzahlen. Das hänge allerdings auch davon ab, wie komplex das ganze Verfahren werde und wie viel Unterstützung man bekomme. „Trotzdem möchte ich den Menschen sagen: Also, ich vertraue da auf Bund und Land. Das Geld wird kommen - nur das hilft natürlich aktuell nicht, was die Planungssicherheit angeht. Da ist man irgendwie grad so ein bisschen in der Warteschleife.“