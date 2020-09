Nach mutmaßlich islamistischem Angriff : Polizei fasst Verdächtigen in Stolberg

Polizei fasst Verdächtigen in Stolberg

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Stolberg Aufatmen in Stolberg: Nach einer mutmaßlich islamistisch motivierten Attacke nahe Aachen ist ein Verdächtiger durch die Polizei festgenommen worden. Es gab bei dem Zugriff mehrere Verletzte.

„Der Gesuchte konnte in Stolberg in einem Fahrzeug als Beifahrer durch ein mobiles Einsatzkommando festgenommen werden“, twitterte die Polizei Köln am Sonntagabend.