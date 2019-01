Unfall mit fünf Toten bei Aachen: „Derzeit keine Hinweise auf illegales Rennen“

Die Unfallstelle in Stolberg. (Archiv) Foto: dpa/Ralf Roeger

Stolberg Fünf Menschen sind bei einem Unfall in Stolberg bei Aachen ums Leben gekommen. In den sozialen Medien gab es nun Hinweise, der junge Unfallfahrer habe sich ein illegales Rennen mit einem weiteren Fahrer geliefert.

Nach dem Unfall mit fünf Toten in Stolberg bei Aachen kurz vor Weihnachten laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. „Die Zeugenbefragungen sind noch nicht abgeschlossen“, sagte ein Sprecher am Montag. Geprüft werde auch, ob dem schweren Unfall ein illegales Autorennen vorausgegangen sei. „Das wird in den sozialen Medien erwähnt.“ Bislang gebe es aber keine Hinweise von Zeugen auf ein solches Rennen.