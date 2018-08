Stolberg: Mit Luftgewehr während der Messe auf Kirche geschossen

In den Fenstern der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Stolberg sind die Einschusslöcher deutlich zu sehen. Foto: Polizei Aachen

Stolberg Geschosse aus einem Luftgewehr haben während der Messen Scheiben der Kirche Sankt Mariä Himmelfahrt in Stolberg bei Aachen durchschlagen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt.

Ein Besucher der Abendmesse von Sonntag berichtete der Polizei, dass ihm die Splitter förmlich um die Ohren geflogen seien. Bereits zuvor hatten Geschosse während der Messe um 12.10 Uhr am Sonntag Scheiben der Kirche durchschlagen. Besucher hörten Knallgeräusche und berstendes Glas. Verletzt wurde bei beiden Luftgewehr-Attacken binnen weniger Stunden glücklicherweise niemand.

Der Pfarrer der Gemeinde St. Lucia, Hans-Rolf Funken, vermutete bei den ersten Knallgeräuschen zunächst noch einen technischen Defekt beispielsweise das Durchbrennen einer Glühbirne. „Auch mir war zunächst nicht bewusst, dass Schüsse gefallen sind“, schilderte er am Montag. Dann habe man die Einschusslöcher bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Beamten fanden deformierte Munition eines Luftgewehrs unter einer Scheibe. Die Kirche sei Sonntagmittag mit etwa 80 bis 90 Menschen gut besucht gewesen, sagte Funken. Am Abend hätten sich etwa 40 bis 50 Besucher während der Messe in der Kirche aufgehalten, als schon wieder Schüsse fielen und Glas der Scheiben splitterte.