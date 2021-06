Unfall in Stolberg : Jugendlicher bei Kletterunfall in Steinbruch schwer verletzt

Stolberg Bei einem Kletterunfall in einem stillgelegten Steinbruch in Stolberg bei Aachen ist ein Jugendlicher lebensgefährlich verletzt worden. Er war durch das Dach einer Halle gestürzt.

Als sich seine Freunde gerade auf dem Gelände umsahen, stieg der 15-Jährige am Montagnachmittag auf das Dach einer ehemaligen Werkshalle in dem Steinbruch in Stolberg, wie die Polizei am Montagabend mitteilte.