Unfall in Stolberg: Fünftes Todesopfer nach Frontalzusammenstoß

Stolberg Ein fünfter Beteiligter ist nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Stolberg seinen Verletzungen erlegen. Der 22 Jahre alte Beifahrer aus einem der beiden Wagen starb am ersten Weihnachtstag.

Zwei Schwerverletzte aus diesem Fahrzeug liegen noch in Krankenhäusern, wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte. Bei dem Unfall in Stolberg bei Aachen am vergangenen Samstag waren eine Mutter und ihre beiden Kinder im Alter von 16 und 17 Jahren in einem Kleinwagen verbrannt. Ihr Auto war nach der Kollision in Flammen aufgegangen. Im anderen Fahrzeug hatte eine 21 Jahre alte Insassin so schwere Verletzungen erlitten, dass sie im Krankenhaus starb. Der 20 Jahre alte Fahrer dieses Wagens sowie zwei weitere Mitfahrer wurden mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.