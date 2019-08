Mission „John-Boy“ : Feuerwehr rettet in Stolberg Pferd aus dem Schlamm

Stolberg Wallach John-Boy ist 600 Kilogramm schwer und musste von der Feuerwehr in Stolberg aus einer misslichen Lage befreit werden.

In einer aufwendigen Rettungsaktion hat die Feuerwehr in Stolberg bei Aachen ein abgestürztes Pferd aus dem Schlamm befreit. Der Wallach namens „John-Boy“ war eine steile Böschung hinuntergestürzt und in einem schlammigen Bachlauf gelandet, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte.