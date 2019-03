Wo ist das richtige? : Falsches Brautkleid aus einer Reinigung in Stolberg abgeholt

Stolberg Ein verschwundenes Brautkleid sorgte in diesen Tagen für Wirbel bei Facebook. Offenbar wurden zwei Kleider in einer Reinigung in Stolberg bei Aachen vertauscht. Inzwischen ist es wieder aufgetaucht.

„Wir haben letztes Jahr im Juli geheiratet. Nun habe ich mein Kleid aus dem Kleiderschrank geholt und musste fassungslos feststellen, dass das Kleid gar nicht mir gehört“ postete eine junge Frau bei Facebook. Offenbar wurde ihr Brautkleid mit einem anderen in einer Reinigung in Stolberg vertauscht. Da ihre Mutter das Kleid abgeholt hatte, war der Unterschied nicht aufgefallen. Am Wochenende suchte sie daher die Besitzerin des falschen Kleides und ihr eigenes via Facebook-Post - mit Erfolg.