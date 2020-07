Es muss nicht immer teuer sein : So schneiden Shampoos und feste Haarseifen im Test ab

So schneiden Shampoos und feste Haarseifen im Test ab

Düsseldorf Mittlerweile sind Haarseifen und feste Shampoos gute Alternativen zum Klassiker. Wie gut alle drei Varianten im Vergleich abschneiden und worin die Unterschiede eigentlich liegen, hat die Stiftung Warentest nun vorgestellt.

Wofür man früher ins Reformhaus musste oder es nur in ausgewählten Fachgeschäften bekam, findet man heute in jeder Drogerie: Haarseifen und feste Shampoos. Sie sollen die Haare genauso effektiv reinigen wie herkömmliche Shampoos und dabei schonender zur Umwelt sein. Dabei unterscheiden sich alle drei Produkte zum Teil sogar wesentlich voneinander.

Am ähnlichsten sind sich das flüssige Shampoo und die feste Variante. Beim festen Shampoo wird dem Produkt lediglich das Wasser entzogen, sodass es in eine Form ähnlich der von Handseife gepresst werden kann. Die Inhaltsstoffe sind jedoch fast die gleichen. Allerdings beinhalten feste Shampoos keine Konservierungsstoffe und verschmutzen somit weniger das Abwasser. Haarseifen sehen aus wie feste Shampoos, haben jedoch ganz andere Inhaltstoffe. Für die Seife werden Öle oder Fette und Lauge verwendet. So entstehen freie Fettsäuren, die Schmutz beseitigen und reinigen. Wichtig ist jedoch bei der Anwendung von Haarseifen: Weil die Haare durch die Lauge aufquellen können, sollten sie nach dem Waschen mit Essigwasser ausgespült werden. Wenn dieser Hinweis auf der Verpackung fehlte, zog Stiftung Warentest Punkte bei der Note für Deklaration ab.