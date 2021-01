Musterklage eingereicht : Steuerzahlerbund hofft auf neue Berechnung der Abwassergebühren in NRW

Steuerzahlerbund hofft auf neue Berechnung der Abwassergebühren in NRW

Es kann sich lohnen, Einspruch gegen die Abwasser-Gebühren-Bescheide einzulegen, meint der Steuerzahlerbund. Er wirft Kommunen in Nordrhein-Westfalen vor, mit zu hohen Abwassergebühren ihre Haushalte zu finanzieren.

Mit den Gebühren würden Überschüsse erwirtschaftet und für allgemeine Aufgaben eingesetzt, kritisierte der Vorsitzende des Bundes der Steuerzahler NRW, Rik Steinheuer, am Donnerstag. Das sei aber nicht Aufgabe der Gebührenzahler.

So habe etwa die Stadtentwässerung Dortmund für 2020 knapp 18 Millionen Euro Gewinn ausgeschüttet, sagte Steinheuer. In diesem Jahr sollen es knapp 19 Millionen Euro sein. Das sei möglich, weil die Kommunen das in Kanalisation und Klärwerke investierte Geld viel zu hoch verzinsen dürften, bemängelte er.