Steuerschätzung für NRW : Corona-Krise reißt 20 Milliarden Euro tiefes Loch in den Landeshaushalt

Düsseldorf Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat in Bund und Ländern milliardenschwere Hilfspakete nach sich gezogen. Jetzt haben Steuerschätzer Kassensturz gemacht: Auch für NRW sagen sie gewaltige Einnahme-Ausfälle voraus.

Die Corona-Krise wird auch in den nordrhein-westfälischen Landeshaushalt ein tiefes Loch reißen. Das bevölkerungsreichste Bundesland muss in Folge der Pandemie bis einschließlich 2023 mit insgesamt rund 20,7 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen rechnen. Das teilte das Finanzministerium in Düsseldorf am Dienstag zur regionalisierten Steuerschätzung mit.